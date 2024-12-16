"АвтоВАЗ" опроверг данные о повышении цен на свои автомобили

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"АвтоВАЗ" не повышал цены на свои автомобили, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее СМИ писали, что "АвтоВАЗ" поднял цены на модель Niva Travel. Как утверждали журналисты, комплектация Classic подорожала на 20 тысяч рублей, Comfort – на 37 тысяч, Black – на 35 тысяч, Luxe и KHL – на 38 тысяч.

В "АвтоВАЗе", комментируя информацию о ценах, указали, что новые Niva Travel с 26 ноября производятся только в версиях с подушкой безопасности водителя или двумя фронтальными подушками. Это является возвратом востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из РФ поставщиков из недружественных стран. Сведения о появлении опции подушек безопасности в доступных к заказу комплектациях добавлены в описание каждого автомобиля Travel на сайте Lada, пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России средняя цена легкового автомобиля с пробегом поднялась впервые с февраля этого года. В среднем поддержанная легковушка в ноябре этого года стоила 1,47 миллиона рублей, что на 1,4%, или 20 тысяч рублей, больше, чем в октябре. По итогам февраля средняя стоимость автомобиля с пробегом достигла пика в текущем году – 1,61 миллиона рублей. В течение следующих восьми месяцев цена постоянно снижалась, а в середине осени остановилась на отметке 1,45 миллиона рублей.