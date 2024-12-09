"Известия": средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей в России вырос на 26%

Фото: 123RF/takoburito

Средний чек на услуги автосервисов в России минувшей осенью составил 10,5 тысячи рублей – подорожал на 26% по сравнению с осенью 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию по обслуживанию автомобилей.

Основными причинами подорожания услуг стали инфляция и увеличение стоимости нормо-часа. Кроме того, владельцы транспортных средств стали по-другому подходить к уходу за автомобилем.

При этом Союз автосервисов России зафиксировал подорожание только на 16%. Специалисты отмечают увеличение накладных затрат и прямых издержек.

Так, больше всего подорожали:

снятие и установка защиты двигателя – на 56%;

поиск неисправности в электрооборудовании – на 31%;

обслуживание направляющих передних суппортов – на 36%;

поиск утечек масла и других технических жидкостей в двигателе – на 20%.

Эксперт отрасли Юлия Милославская обратила внимание, что срок службы автомобилей увеличился из-за улучшения качества производства. Однако всем транспортным средствам требуется хорошее обслуживание, добавила она. Автомобилисты должны внимательно следить за состоянием машины и своевременно заменять расходные материалы.

Россияне сейчас все чаще учитывают риски при покупке машин, отметил, в свою очередь, автоэксперт Иван Волин. Владельцы авто стали рассчитывать эксплуатацию на срок до семи лет, а раньше автомобиль приобретали с расчетом на гарантийный срок, объяснил он.

Между тем в России стоимость запчастей для машин выросла на 78% с начала 2024 года. Так, почти в два раза подорожали запчасти для иностранных автомобилей. За два года стоимость комплектующих выросла на 264%.

Средний рост рекомендованной розничной цены на запчасти автомобилей из США в этом году составил всего 2,6%. На японские – 6,2%, корейские – 24% и китайские – 15,5%. При этом европейские машины подорожали на 8,9%.

