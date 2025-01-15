"АвтоВАЗ" запланировал выпуск минивэна в 2027 году

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"АвтоВАЗ" начнет производство собственного минивэна в 2027 году, заявил президент автомобильной компании Максим Соколов.

"Объем финансирования, который мы планируем направить на реализацию этого проекта, составляет более 20 миллиардов рублей", – цитирует его ТАСС.

Соколов добавил, что проект уже приобрел реальные черты. О названии модели пока ничего неизвестно.

Кроме того, компания планирует начать серийный выпуск Lada Iskra весной 2025 года.

Ранее на заводе "АвтоВАЗ" была начата серийная конвейерная сборка автомобиля Lada Aura. Новинка получила увеличенный на 25 сантиметров салон, двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы, а также автоматическую коробку передач.

