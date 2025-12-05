Форма поиска по сайту

05 декабря, 15:34

Общество

93,8% опрошенных россиян признали несправедливым решение по делу Долиной

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Большинство россиян (93,8%) считают, что если продавец стал жертвой мошенников, то квартира должна остаться у добросовестного покупателя. Об этом говорится в результатах опроса одного из исследовательских центров, пишут "Ведомости".

Всего было опрошено 1 100 респондентов из всех федеральных округов страны, но без упоминания певицы Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников и продавшей свою квартиру. Выяснилось, что россиян возмущает сама несправедливость ситуации, а не конкретная персона.

Например, 93% россиян уверены, что покупатель не должен нести ответственность за ошибки продавца, еще 92–94% опрошенных считают, что продавец, ставший жертвой мошенников, должен вернуть деньги покупателю в случае возврата квартиры по решению суда.

При этом 58% респондентов привели в пример именно дело Долиной, отвечая на вопрос, с кем может ассоциироваться такая ситуация. Еще 39% не смогли ответить, 2,5% привели ассоциации без упоминания имени, а 0,5% вспомнили Остапа Бендера.

Социолог Денис Волков подчеркнул, что имя известной певицы только обостряет чувство несправедливости, так как создается впечатление, что суд якобы защищает богатую и знаменитую, а не обычного покупателя.

В свою очередь, политолог Александр Немцев добавил, что граждане ждут, что ситуацию разрешат именно "по справедливости", иначе доверие к государственным институтам может снизиться.

При этом руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью одной из российских юридических групп Сергей Сергеев в эфире радио КП допустил, что Верховный суд может пересмотреть дело Долиной.

Сергеев отметил, что есть шанс того, что ВС инициирует повторное разбирательство после общественного резонанса. Он допустил, что может быть поднят вопрос и о двусторонней реституции, когда стороны возвращают друг другу переданное имущество при недействительности сделки.

Долина стала жертвой мошенников и продала квартиру в 2024 году. Суд встал на ее сторону и оставил за ней право собственности на жилище. Покупательница же осталась без жилья и без денег. Это решение подтвердил Второй кассационный суд.

Позже Верховный суд зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал принять новое постановление по делу Долиной.

Соцсети заполонили мемы и пародийные ролики про Ларису Долину

