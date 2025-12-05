Путин и Симоньян дали старт вещанию RT India

Фото: РИА Новости

Владимир Путин и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян дали старт вещанию последнего в Индии.

Запуск телеканала президент счел важным и знаменательным событием. Он также назвал RT эффективным каналом.

"Russia Today – это тот источник информации, который является максимально чистым, максимально нацеленным на обслуживание интересов своих зрителей, своих слушателей", – отметил российский лидер.

По его словам, RT не просто пропагандирует Россию и ее культуру, позиции во внутренних и международных делах, но и доносит правдивую информацию о стране и о том, что происходит в мире.

"Мы запускаем канал Russia Today в Индии – RT India, это важное событие, потому что дает возможность миллионам граждан Индии ближе, точнее воспринимать информацию о нашей действительности сегодня, о российской действительности сегодня, о том, что думает, как живет, к чему стремится Россия", – добавил глава государства.

На церемонии запуска Путину показали созданный искусственным интеллектом ролик про историю дружбы Советского Союза и Индии, а также продолжение этих взаимоотношений уже между российской и индийской сторонами. Сотрудники RT с помощью нейросети воссоздали высказывания советских и индийских знаменитых личностей об отношениях двух стран.

"Индия сверху очень красива. Но на Земле она еще прекраснее. Она дорога тем, что здесь живут настоящие друзья", – сказал в видео советский космонавт Юрий Гагарин.

В декабре 2024 года телеканал RT Balkan начал круглосуточное вещание на сербском языке. В эфире транслируются новости, аналитические программы, интервью и документальные фильмы. Новостной студийный комплекс расположен в Белграде.