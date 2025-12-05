Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 15:59

Политика

Путин и Симоньян дали старт вещанию RT India

Фото: РИА Новости

Владимир Путин и главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян дали старт вещанию последнего в Индии.

Запуск телеканала президент счел важным и знаменательным событием. Он также назвал RT эффективным каналом.

"Russia Today – это тот источник информации, который является максимально чистым, максимально нацеленным на обслуживание интересов своих зрителей, своих слушателей", – отметил российский лидер.

По его словам, RT не просто пропагандирует Россию и ее культуру, позиции во внутренних и международных делах, но и доносит правдивую информацию о стране и о том, что происходит в мире.

"Мы запускаем канал Russia Today в Индии – RT India, это важное событие, потому что дает возможность миллионам граждан Индии ближе, точнее воспринимать информацию о нашей действительности сегодня, о российской действительности сегодня, о том, что думает, как живет, к чему стремится Россия", – добавил глава государства.

На церемонии запуска Путину показали созданный искусственным интеллектом ролик про историю дружбы Советского Союза и Индии, а также продолжение этих взаимоотношений уже между российской и индийской сторонами. Сотрудники RT с помощью нейросети воссоздали высказывания советских и индийских знаменитых личностей об отношениях двух стран.

"Индия сверху очень красива. Но на Земле она еще прекраснее. Она дорога тем, что здесь живут настоящие друзья", – сказал в видео советский космонавт Юрий Гагарин.

В декабре 2024 года телеканал RT Balkan начал круглосуточное вещание на сербском языке. В эфире транслируются новости, аналитические программы, интервью и документальные фильмы. Новостной студийный комплекс расположен в Белграде.

Читайте также


властьполитика

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика