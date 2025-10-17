Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Современная западная пропаганда почти не отличается от советских штампов, заявил Владимир Путин, выступая на мероприятии, посвященном 20-летию телеканала RT.

"Вот так и работают", – отметил президент, подчеркнув, что сегодня люди все более отдают предпочтение новостям, отличающимся от заезженного западного подхода.

Более того, глава государства обратил внимание на зависть и страх зарубежных конкурентов в отношении российского иностранного вещания. По его мнению, это свидетельствует о том, что журналисты из России находятся на шаг впереди, а также формируют информационную повестку.

Вместе с тем Путин сделал акцент на том, что Запад воспринимает свободу выбора информации как угрозу для себя и народов своих стран. В частности, он подчеркнул, что западные государства обвиняют российских журналистов в пропаганде и дезинформации, а также во вмешательстве во внутренние дела, хотя те лишь предлагали альтернативную и правдивую точку зрения.

"И таким образом отстаивали в том числе и право на выбор зрителей и слушателей. Но уже в самом наличии такого выбора партнеры (на Западе. – Прим. ред.) видели угрозу для себя", – указал президент.

Также в своей речи глава государства выразил негодование по поводу того, как западные СМИ искажали факты, называя террористов, захватывавших заложников и устраивавших взрывы в российских городах, школах и больницах, повстанцами.

"Хотели, чтобы мир сочувствовал этим мерзавцам и детоубийцам", – пояснил Путин.

При этом он напомнил, как России раньше было трудно защищать правду и отстаивать истинную картину событий на международной арене, поскольку за пределами страны у нее не было мощного голоса.

Ранее Путин указывал, что тем, кто хотел заставить россиян страдать, пора уже успокоиться. Он назвал чушью "мантру" европейских политиков о возможной войне с Россией.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия не хочет никому мстить и не отталкивает бывших западных партнеров. Москва готова вести честный диалог, не выстраивая "берлинских стен". Однако страна будет учитывать действия бывших партнеров в будущем.