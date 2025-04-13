Дмитриев призвал журналиста из Британии заняться делом вместо обвинений России

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал британского журналиста Дэвида Блэра "заняться делом" в ответ на его обвинения в свой адрес.

До этого журналист назвал главу РФПИ "зловещим кремлевским инсайдером", который хочет "обмануть Белый дом".

"Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом", – написал Дмитриев в социальной сети Х.

Глава РФПИ добавил, что Блэру следовало бы позволить "честным британским журналистам" спасти репутацию журналистики Британии. Хотя, по мнению Дмитриева, это будет тяжелая работа.

Ранее директор РФПИ назвал продуктивными прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

В этот же день Уиткофф провел встречу с Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки. Она длилась 4,5 часа, основной темой были аспекты урегулирования на Украине. В Белом доме назвали поездку Уиткоффа в Россию шагом на пути к прекращению огня, а также к урегулированию конфликта в целом.

