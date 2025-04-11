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11 апреля, 23:15

Политика

Глава РФПИ Дмитриев назвал продуктивными переговоры с Уиткоффом

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивными прошедшие переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

"Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россия! Продуктивные дискуссии со Стивеном Уиткоффом", – написал Дмитриев в соцсети X.

Стивен Уиткофф прибыл в Россию утром 11 апреля для встречи с Путиным. Кроме того, он провел переговоры с Дмитриевым и посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге.

Ближе к вечеру началась встреча представителя США с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Она длилась 4,5 часа, основной темой были аспекты урегулирования на Украине. В Белом доме назвали поездку Уиткоффа в Россию шагом на пути к прекращению огня, а также к урегулированию конфликта в целом.

Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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