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11 апреля, 16:42

Политика

Спецпосланник президента США посетил в Санкт-Петербурге синагогу

Фото: Pool Photo via AP/Evelyn Hockstein

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу синагоги.

Там же отметили, что все детали по визиту помощника Трампа будут позже.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург утром 11 апреля. Он провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Кроме того, Уиткофф должен встретиться с Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что стороны обсудят вопросы нормализации отношений Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.

Песков подтвердил прибытие спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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