РФ предложила США снять санкции с "Аэрофлота" в рамках возобновления авиасообщения

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Россия предложила США вывести компанию "Аэрофлот" из-под санкций в рамках возобновления прямого авиасообщения между странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такое предложение мы сделали еще до упомянутой встречи в Эр-Рияде, больше месяца назад. Американцы ее восприняли", – цитирует дипломата РИА Новости.

Однако ответа пока не последовало, уточнил Лавров, добавив, что тему Москва вновь озвучила во время второго раунда консультаций России и США. При этом глава МИД не располагает информацией о продвижках в возобновлении авиасообщения между странами, поскольку еще не успел связаться со своими коллегами.

"Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", – заверил дипломат.

Соответствующая тема была поднята во время визита главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Вашингтон, где он встретился с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Однако госсекретарь США Марко Рубио выразил недоумение по поводу того, кто будет осуществлять полеты, учитывая, что люди находятся под санкциями. Более того, он считает, что конгресс США планирует увеличить давление на Трампа для ужесточения санкций против России.

На прошедших 10 апреля переговорах в Стамбуле Россия еще раз предложила обсудить возобновление прямого авиасообщения. По словам посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева, это бы улучшило контакты, бизнес и жизнь граждан, которые уже привели к прогрессу в выдаче виз и смягчении визового режима для дипломатов.