Рубио заявил, что не знает о возможности возобновления авиасообщения между США и РФ

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему неизвестно о каких-либо планах по восстановлению авиасообщения между Россией и США. Его слова приводит телеканал Fox.

Таким образом он прокомментировал заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который последние два дня проводил встречи в Вашингтоне с высокопоставленными представителями администрации президента США Дональда Трампа.

По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось множество вопросов, связанных с улучшением отношений между странами. В частности, речь шла об экономическом сотрудничестве и восстановлении прямого авиасообщения. Однако Рубио выразил недоумение по поводу того, кто будет осуществлять полеты, учитывая, что люди находятся под санкциями.

Более того, он считает, что конгресс США планирует увеличить давление на Трампа для ужесточения санкций против России. Например, некоторые конгрессмены уже начали вносить на рассмотрение соответствующие законопроекты.

Он уточнил, что администрация американского лидера не сможет контролировать этот процесс, если не увидит реальных шагов по достижению мира.

Также политик отказался комментировать, на какие уступки пойдут стороны украинского конфликта в рамках его урегулирования, поскольку это будет зависеть от того, какие решения примут Украина и Россия.

"Но мы должны сделать конкретные шаги к миру", – подчеркнул госсекретарь США.

Вместе с тем Рубио акцентировал внимание, что США смогли приблизиться к миру благодаря ведению переговоров с обеими сторонами, напомнил, что у его страны еще нет соглашения, которое положит конец этому конфликту.

"Однако мы узнаем об этом достаточно скоро", – заключил он.

Ранее Трамп выразил уверенность, что и Владимир Путин, и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данная тема остается сложной. Такой же позиции придерживается и Путин, который отмечал, что Москва выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин.

