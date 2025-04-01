Песков высказался об угрозах Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть

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Россия и США продолжают поддерживать контакт по украинскому вопросу, но эта тема остается сложной для обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, заявившего о готовности ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если по мирным переговорам не будет прогресса.

"Мы уже вчера (31 марта. – Прим. ред.) фактически говорили на эту тему. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий", – подчеркнул он.

Песков добавил, что для подобного диалога необходимы дополнительные усилия.

Владимир Путин ранее также заявлял о сложности сложившейся ситуации и подчеркивал, что Россия выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин.

Между тем главы МИД Польши, Великобритании, Украины, Германии, Франции, Италии и Испании предложили определить дату окончания переговоров по урегулированию украинского конфликта. В Евросоюзе напомнили, что Россия уже получила обещания от США, а Украина приняла предложение о прекращении огня без условий, добавив, что они не могут "ждать вечно".