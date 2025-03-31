Белый дом: Трамп недоволен заявлениями сторон украинского конфликта

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Президент США Дональд Трамп выразил недовольство комментариями лидеров обеих сторон украинского конфликта. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

"Он выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта", – заявила она.

Ранее Трамп заявлял, что разозлился и взбесился из-за критики Владимиром Путиным украинского лидера Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу". Глава Белого дома подчеркнул, что президент РФ знает о его реакции. Однако, по словам Трампа, он сохраняет с Путиным "очень хорошие отношения".

В свою очередь, президент России предложил ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, чтобы провести в этой стране выборы. Он добавил, что после того, как на Украине установятся дееспособные власти, Москва начнет переговоры с новыми властями Украины и подпишет легитимные документы, которые будут признаны во всем мире.