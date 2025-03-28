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Владимир Путин предложил ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, чтобы провести в этой стране выборы. Такое предложение президент озвучил во время общения с моряками АПЛ "Архангельск".

По словам Путина, подобные методы уже известны международной практике. Он напомнил об аналогичных прецедентах в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.

Такой шаг необходим для того, чтобы привести к власти на Украине дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, подчеркнул президент России. Уже потом Москва будет начинать переговоры с новым руководством Киева, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире.

На сегодняшний день на Украине существует проблема, которая заключается в том, что большое влияние в стране имеют неонацисты, добавил Путин.

"Очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые нацики, как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов", – заявил он.

В Москве неоднократно указывали на окончание срока президентства Владимира Зеленского в 2024 году, в связи с чем его власть больше не является легитимной. В частности, Путин отмечал, что в Конституции Украины нет способов продления полномочий президента страны, даже с помощью военного положения.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

Зеленский проиграет на выборах, если они все же состоятся, выразил уверенность депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. По его мнению, "Зеленский как политик мертв" и его уход является только вопросом времени.