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Действующий президент Украины Владимир Зеленский проиграет на выборах главы государства, если они все же состоятся. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

"Я думаю, что Зеленский пытается продолжать эту войну, потому что он проиграет выборы. У него нет поддержки. И (президент США – Прим. ред.) Дональд Трамп очень верно сказал, что он диктатор", – подчеркнул он.

Собеседник агентства обратил внимание, что на данный момент у Зеленского уже нет легитимности. Сославшись на конституцию Украины, Блага подчеркнул, что глава киевского режима "должен уйти".

При этом депутат ЕП обратил внимание на отсутствие реакции на отказ Зеленского от проведения выборов со стороны Евросоюза, напомнив, что выборы в Грузии, например, осуждались.

По мнению Благи, "Зеленский как политик мертв" и его уход является только вопросом времени.

"Он не может победить на выборах, если выборы состоятся. Он сажает в тюрьму коммунистических политиков, он сажает в тюрьму всех, кто другого мнения, он поддерживает неонацистский батальон", – резюмировал депутат ЕП.

Ранее Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов на Украине. Однако позже он подверг сомнению эти слова, заявив, что "не может поверить, что сказал это".

Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оспаривать легитимность украинского лидера неверно и опасно. При этом по мнению Владимира Путина, шансы действующего президента Украины победить на потенциальных выборах главы государства на Украине равны нулю.