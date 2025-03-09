WP: Зеленский пытается наладить отношения с США из-за страха потерять власть

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Президент Украины Владимир Зеленский, выбрав неправильную стратегию переговоров с США, оказался в сложной политической ситуации и может лишиться власти. Об этом пишет The Washington Post.

"Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов. После скандала в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп отложил подписание сделки с Киевом по добыче полезных ископаемых, приостановил военную поддержку и ограничил обмен разведданными", – отмечается в статье.

Автор материала подчеркивает, что глава киевского режима пытается восстановить отношения с Вашингтоном после скандальных переговоров с американским лидером.

В статье отмечается, что окружение украинского президента уже начало вести переговоры с его внутренними политическими соперниками. По мнению автора, это может подорвать лидерство Зеленского, так как его оппоненты поднимают вопрос о проведении выборов в военное время.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

Трамп указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. При этом украинский лидер впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.

Штаты 4 марта приостановили поставку военной помощи Украине.

