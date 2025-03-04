Песков назвал позитивной готовность Зеленского вернуться к переговорам с США

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к возвращению к переговорам с США являются позитивными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под сильным руководством Трампа для достижения мира. Он также выразил благодарности США за помощь. Готов – это хорошо", – отметил он.

Зеленский выразил сожаление из-за инцидента, случившегося 28 февраля во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, однако не извинился. При этом глава Украины указал, что Киев хотел бы дальнейшего конструктивного сотрудничества и общения.

Зеленский и Трамп должны были 28 февраля подписать соглашение о редкоземельных металлах. Однако их беседа завершилась перепалкой на повышенных тонах, поэтому заключить сделку так и не удалось. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.

Трамп указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. Последний, в свою очередь, отказался извиняться перед главой Белого дома.

