04 марта, 22:18Политика
Песков назвал позитивной готовность Зеленского вернуться к переговорам с США
Фото: 123RF/wladyslawmus
Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к возвращению к переговорам с США являются позитивными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под сильным руководством Трампа для достижения мира. Он также выразил благодарности США за помощь. Готов – это хорошо", – отметил он.
Зеленский выразил сожаление из-за инцидента, случившегося 28 февраля во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, однако не извинился. При этом глава Украины указал, что Киев хотел бы дальнейшего конструктивного сотрудничества и общения.
Зеленский и Трамп должны были 28 февраля подписать соглашение о редкоземельных металлах. Однако их беседа завершилась перепалкой на повышенных тонах, поэтому заключить сделку так и не удалось. После конфликта украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Трамп указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. Последний, в свою очередь, отказался извиняться перед главой Белого дома.
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