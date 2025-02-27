Трамп выразил сомнение в том, что называл Зеленского диктатором

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Президент США Дональд Трамп подверг сомнению свои слова о президенте Украины Владимире Зеленском, которого он называл "диктатором", передает ТАСС.

"Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал", – ответил американский лидер.

Кроме того, в ходе общения с журналистами в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп добавил, что отношения Владимира Путина и Зеленского "не самые лучшие".

"Вы заметили, верно? Это не самые лучшие отношения. И нам придется попытаться что-нибудь сделать. Иногда такое случается. Я нахожу общий язык с обоими", – отметил американский лидер.

Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов на Украине. Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оспаривать легитимность украинского лидера неверно и опасно. При этом по словам Путина, шансы действующего президента Украины победить на потенциальных выборах главы государства на Украине равны нулю.

