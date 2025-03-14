Подоляк: Украина не отменит военное положение при перемирии

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Украина не будет отменять военное положение и проводить президентские выборы в случае заключения временного перемирия. Об этом советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью итальянской газете Repubblica.

По его словам, 30-дневное перемирие не является завершением конфликта и ситуация может быть непредсказуемой.

"Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована", – пояснил Подоляк.

Он уточнил, что для обеспечения перемирия нужны переговоры, а также проверенные наблюдатели, которые смогут выявить нарушения и обеспечить разъединение сторон.

Говоря о возможности проведения на Украине президентских выборов, Подоляк сказал, что в нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и проведения предвыборной кампании.

"30-дневное прекращение огня не разблокирует выборы", – добавил советник главы офиса Зеленского.

Украинская и американская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии 11 марта, по итогам которых Киев принял предложение Вашингтона о временном прекращении огня.

Владимир Путин согласился прекратить боевые действия, однако уточнил, что в этом вопросе есть нюансы. Например, сказал президент, Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

По его словам, Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению огня с учетом ситуации на земле. Он не исключил, что обсудит перемирие с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Комментируя слова Путина, Зеленский заявил, что Москва якобы готовится отказаться от 30-дневного режима прекращения огня. Он счел выступление российского лидера "манипуляцией", которая якобы затягивает проведение мирных переговоров.