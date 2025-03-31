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31 марта, 05:48

Политика

Трамп заявил о "психологическом дедлайне" для прекращения огня на Украине

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте режима прекращения огня на Украине есть "психологический дедлайн".

"Есть психологический дедлайн. Если я решу, что они (Россия. – Прим. ред.) затягивают время, то я не буду этому рад", – цитирует Трампа ТАСС.

Тем не менее лидер США выразил уверенность, что Владимир Путин хочет заключить соглашение об урегулировании конфликта, и не считает, что Москва якобы пытается затянуть договоренность о прекращении огня.

Ранее Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если Россия откажется заключить сделку о перемирии на Украине. Он подчеркнул, что хотел бы избежать такой меры.

Глава Белого дома добавил, что планирует на этой неделе вновь поговорить по телефону с Путиным. Трамп рассчитывает, что Москва и Киев заключат соглашение о перемирии.

Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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