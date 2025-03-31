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31 марта, 04:34

Политика

Трамп заявил, что вступления Украины в НАТО никогда не случится

Фото: 123RF/actionsports

Украинский президент Владимир Зеленский по-прежнему хочет, чтобы Украина вошла в состав НАТО, однако этого никогда не случится. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Он хочет быть членом НАТО. Что ж, ему никогда не стать членом НАТО, он это понимает", – приводит РИА Новости слова президента США.

Ранее Зеленский выразил разочарование, что страну все еще "не взяли" в НАТО, несмотря на ее огромное желание присоединиться к этой организации. По его мнению, это в том числе происходит из-за отсутствия поддержки со стороны США, которые являются главным союзником Альянса.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркивал, что Украина не станет членом Альянса по итогам мирных переговоров, однако это не означает отсутствие членства в долгосрочной перспективе.

Новости мира: Трамп посоветовал Зеленскому оставить надежды на членство Украины в НАТО

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