Сенатор Карасин: РФ категорически против размещения иностранных военных на Украине

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что российская сторона настроена категорически против развертывания военного контингента иностранных государств на Украине. Его слова передает ТАСС.

Карасин объяснил, что Россия выступает против данной инициативы, так как понимает, что на Украине будут размещены военные подразделения стран НАТО.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что западные страны могут развернуть военный контингент в Киеве, Львове и Одессе без согласия России. Кроме того, по его мнению, эти силы смогут дать военный ответ в случае нападения. Однако он уточнил, что их целью не является конфликт с российскими военными.

По словам исполняющей обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой, размещение военных под любым флагом на Украине будет рассматриваться как участие стран в украинском конфликте.

Властям Франции и Великобритании пока не удается убедить европейских союзников направить войска на Украину, писали СМИ. На этом фоне журналисты утверждали, что Макрон начал изучать альтернативу отправке европейских военных в виде миротворческой миссии ООН. Однако украинский президент Владимир Зеленский отверг это предложение.

