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Президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вместо ввода европейских войск на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Telegraph.

Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавляют усилия по созданию коалиции заинтересованных стран НАТО и ЕС для формирования миротворческих сил на Украине, сказано в сообщении.

По данным издания, французский президент теперь рассматривает возможность миссии по защите будущего мирного соглашения под эгидой ООН.

"Макрон поднял тему альтернативы в четверг (20 марта. – Прим. ред.) на саммите Европейского совета с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем ООН, который был гостем собравшихся лидеров ЕС", – сообщает СМИ.

В то же время, как отмечает газета, британский премьер демонстрирует признаки смещения акцента с наземного присутствия европейских войск на воздушную и морскую поддержку Украины. Сообщается, что британские ВВС ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины.

В Кремле же неоднократно подчеркивали, что размещение миротворцев на Украине, как и в других местах, возможно только при согласии всех сторон конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что Москва на это не пойдет, а западный военный контингент в таком случае станет законной целью для российской армии.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет означать войну с Альянсом. Он объяснил это тем, что страны, которые рассматривают подобный сценарий, входят в состав военного блока.

Вместе с тем МИД России отметил, что президент Франции пытается найти оправдание для участия в украинском конфликте. В ведомстве обратили внимание, что в этом стремлении французский лидер "рвет подметки".