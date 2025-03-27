Рютте заявил, что НАТО вправе реагировать на требования России

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса вправе на свое усмотрение реагировать на требования российских властей не приближать силы блока к границам.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о якобы требованиях России "вынудить НАТО увести свои силы с территории новых членов Альянса" в качестве одного из условий прекращения огня на Украине.

Рютте отметил, что Владимир Путин вправе "на свое усмотрение" выдвигать требования за столом переговоров, однако он не может диктовать странам НАТО, как им действовать между собой.

"Он может выдвигать свои требования, но наше право реагировать", – цитирует генсека НАТО РИА Новости.

Глава Альянса добавил, что данный вопрос не имеет никакого отношения к мирному урегулированию на Украине.

Ранее Рютте подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО по итогам мирных переговоров, однако это не означает отсутствие членства в долгосрочной перспективе.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование, что страну все еще "не взяли" в НАТО, несмотря на ее огромное желание присоединиться к этой организации. По его мнению, это происходит в том числе из-за отсутствия поддержки со стороны США, которые являются главным союзником Альянса.