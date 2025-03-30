NBC: Трамп заявил, что был взбешен из-за слов Путина о Зеленском

Фото: ТАСС/Zuma/Kremlin Pool

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что разозлился и взбесился из-за критики Владимиром Путиным украинского президента Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу". Его слова передает NBC News.

Глава Белого дома подчеркнул, что президент РФ знает о его реакции. Однако, по словам Трампа, он сохраняет с Путиным "очень хорошие отношения".

"Гнев быстро рассеивается, <...> если он поступает правильно", – отметил президент США.

27 марта во время рабочей поездки в Мурманскую область Путин предложил ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН. По словам президента РФ, это нужно, чтобы провести в этой стране выборы.

Путин подчеркивал, что такие методы известны в международной практике, например, они применялись в Восточном Тиморе. Глава государства отмечал, что после того как на Украине установятся дееспособные власти, Москва начнет переговоры с новыми властями Украины и подпишет легитимные документы, признанные во всем мире.

Однако, как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Трамп пока не обсуждали во время телефонных переговоров введение внешнего управления на Украине. По его словам, президент РФ только гипотетически озвучил соответствующую идею.

