Кремль: Путин и Трамп не обсуждали введение внешнего управления на Украине

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали во время телефонных переговоров введение внешнего управления на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В ходе телефонных разговоров, о которых мы вам сообщали, эта тема не затрагивалась. Тем не менее, действительно, это факт, о котором говорил президент", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Путин только гипотетически озвучил идею ввести внешнее управление на Украине. В настоящее время говорить о деталях рано.

"Что касается детализации – никаких деталей, как вы знаете, президент вчера не приводил. Да и, наверное, говорить об этом пока преждевременно", – сказал представитель Кремля.

Путин во время общения с моряками АПЛ "Архангельск" предложил ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН. По словам президента РФ, это нужно, чтобы провести в этой стране выборы. Путин подчеркивал, что такие методы известны в международной практике, например, они применялись в Восточном Тиморе.

Президент РФ отмечал, что после того как на Украине установятся дееспособные власти, Москва начнет переговоры с новым киевским руководством, подпишет легитимные документы, признанные во всем мире.

Прошлые телефонные переговоры между Путиным и Трампом состоялись 18 марта. Во время беседы Путин поддержал идею президента Штатов о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

В свою очередь, Трамп оценил общение с Путиным как рациональное. Он также сообщил о своей уверенности в том, что отношения между сторонами не ухудшились в условиях обвинений России в якобы вмешательстве в президентские выборы в США, которые звучали в 2016 году. Также Песков оценил атмосферу телефонных переговоров Путина и Трампа и назвал ее доверительной, откровенной и конструктивной.