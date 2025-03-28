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Россия никогда не была автором и инициатором начала боевых действий на Украине. Они начались после госпереворота в 2014 году. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".

Он указал, что после государственного переворота, который был поддержан западными странами, боевые действия фактически начались на юго-востоке Украины. Жители Донбасса восемь лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова, подчеркнул Путин. Однако западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение мирных людей в Донбассе.

"Это вынудило нас принять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году. Не мы ее начинали", – добавил президент России.

Глава государства отметил, что Москва на протяжении восьми лет пыталась урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины мирными средствами. Даже в период горячей фазы конфликта в 2022 году Россия все равно предлагала решить все вопросы мирным путем.

В частности, на переговорах в Стамбуле в 2022 году российская сторона достигла договоренностей с украинской по вопросам демилитаризации и денацификации. Путин указал, что Украина парафировала стамбульский договор, значит их тогда все устраивало.

Ранее Путин заявил, что Москва выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин. Он назвал сложившуюся ситуацию сложной, требующей тщательного обсуждения и подхода.

Российская сторона готова работать с любыми партнерами, желающими способствовать урегулированию на Украине, добавил президент. В их числе – страны БРИКС, КНДР, а также европейские государства.