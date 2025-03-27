ТАСС: второй раунд переговоров РФ и США пройдет в середине апреля

Фото: 123RF/diy13

Второй раунд консультаций российской и американской делегаций по урегулированию конфликта на Украине может состояться в Эр-Рияде в середине апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По его информации, организационные вопросы по проведению следующего раунда переговоров пока еще не обсуждались.

Ранее в Кремле заявляли, что точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет, однако диалог между странами будет в любом случае продолжаться.

Россия и США в ходе последней встречи в Эр-Рияде обсудили обеспечение в Черном море безопасности судоходства. Вашингтон принял решение способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Во время переговоров государства согласились работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций. Он также признал, что путь к установлению мира на Украине не будет простым и быстрым.