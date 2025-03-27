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Киев начал выглядеть единственным неудачником на мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Spectator.

Автор материала выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен тем, что его американский коллега Дональд Трамп без участия Киева ведет с Россией переговоры о статусе территорий Украины.

Ранее спецпосланник президента Штатов Стивен Уиткофф назвал статусы Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей ключевым вопросом в украинском конфликте. По его словам, Россия де-факто контролирует эти территории, и вопрос заключается в том, признает ли мир их российскими, а также сможет ли Зеленский политически выжить, если согласится с этим.

Кроме того, советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц допускал закрепление российского статуса Донбасса и Крыма в соглашении по урегулированию конфликта.