Уолтц допустил закрепление за Россией статуса Крыма и Донбасса

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Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в беседе с Fox News допустил закрепление российского статуса Донбасса и Крыма в соглашении по урегулированию ситуации на Украине.

В рамках интервью журналист задал Уолтцу вопросы по членству Украины в Североатлантическом альянсе, возможности закрепления суверенитета России над Донбассом и Крымом, сделке Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам и по возможному присутствию сил Европы на Украине.

"Вы не ошибаетесь ни в чем из этого. Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами: с русскими и с украинцами", – сказал советник главы Белого дома.

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия на Украине на 30 суток, однако в этом вопросе есть некоторые нюансы. К примеру, по словам президента России, Киев может использовать перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский указал, что Москва якобы готовит отказ от перемирия. Он также в очередной раз призвал США и другие западные страны ввести более жесткие санкции в отношении России для урегулирования конфликта.

