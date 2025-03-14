NBC: РФ не хочет видеть спецпосланника Келлога на переговорах по Украине

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Российская сторона не желает видеть спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет NBC News со ссылкой на неназванного российского чиновника.

По его словам, Келлог является бывшим генералом США, который оказался слишком близким к Киеву. В Москве считают спецпосланника Трампа "проукраински настроенным".

Данную информацию подтвердил изданию один из американских чиновников. При этом он не уточнил, когда именно Трампу было передано пожелание РФ.

Ранее СМИ уже сообщали, что Келлог был фактически "отодвинут" от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. К примеру, он не присутствовал на прошедших в Саудовской Аравии переговорах США и Украины.

По информации журналистов, роль Келлога в данном процессе поставили под большое сомнение. Кроме того, возможное отстранение дипломата от дел связано с ростом влияния того крыла администрации США, которое скептически относится к продолжению поддержки Украины.

13 марта зарубежные издания писали, что Россия передала американской стороне требования для заключения сделки по Украине, а также для возобновления отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом конкретный список требований не разглашался.