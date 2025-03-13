Ушаков сообщил, что время разговора Путина с Трампом пока не назначено

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Россия и США пока не назначили время разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Не знаю, пока не договаривались об этом", – передает его слова ТАСС.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что разговора лидеров двух стран в четверг, 13 марта, не ожидается.

В Россию 13 марта приехал спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф. Он планирует обсудить не только Украину, но и в целом российско-американские отношения и их дальнейшее развитие, сообщал Ушаков.

Кроме того, не исключена беседа Уиткоффа с Путиным, который сформулирует официальную позицию России по поводу временного перемирия на Украине, уточнял он.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что глава российского государства может провести переговоры с представителями США в четверг или пятницу, 13 или 14 марта. В ходе предстоящей встречи, помимо урегулирования украинского конфликта, Путин планирует обсудить с американцами обширный список вопросов, отметил белорусский лидер.

Ранее президент США заявил, что договоренности о контактах с российским лидером пока нет. При этом Трамп отметил, что исходящие от Москвы сигналы по поводу возможного прекращения огня позитивные.