Уиткофф назвал статусы пяти регионов РФ ключевым вопросом в украинском конфликте

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.

"Прежде всего, я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Это русскоязычные регионы. Да, там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под управлением России", – высказался он.

Уиткофф подчеркнул, что это является ключевым вопросом конфликта и сообщил, что сейчас идут "очень позитивные переговоры на эту тему". Спецпосланник президента США также подчеркнул, что этот вопрос остается "слоном в комнате", о котором никто не хочет говорить.

Он добавил, что Россия де-факто контролирует эти территории, и ключевой вопрос заключается в том, признает ли мир их российскими, а также сможет ли президент Украины Владимир Зеленский политически выжить, если согласится с этим.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросам полного прекращения огня на Украине и разделу территорий между Москвой и Киевом проводятся прямо сейчас. По его словам, США, Украина и Россия смогли прийти к предварительным договоренностям относительно урегулирования конфликта. Американский президент назвал их очертаниями сделки, добавив, что он "прекрасно взаимодействовал" с Владимиром Путиным и Зеленским.