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Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной "идут хорошо"
Фото: 123RF/palinchak
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине "идет хорошо". Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп добавил, что верит в возможность урегулирования конфликта, и сообщил, что подписание сделки США с Украиной о редкоземельных металлах произойдет очень скоро.
Переговоры Трампа и Владимира Путина состоялись 18 марта, во вторник. В ходе разговора российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.
Впоследствии Трамп провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, который был направлен на сближение позиций Москвы и Киева. Во время переговоров украинский глава подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.
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