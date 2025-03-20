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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что до сих пор существует ряд факторов, которые осложняют процесс мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

"На Украине присутствует сразу несколько трудностей: конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией, и неясность, с кем говорить – вопрос легитимности Зеленского (президента Украины, Владимира. – Прим. ред.)", – сказал Шойгу журналистам.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что для достижения реальных договоренностей предстоит решить все эти проблемы.

Переговоры делегаций Москвы и Вашингтона состоятся 23 марта в Джидде. На них будут прорабатываться детали прекращения огня на Украине. США на переговорах представлят советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Вашингтон ожидает, что Киев поддержит договоренности, достигнутые в ходе телефонных переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли 18 марта.