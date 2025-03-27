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Украинские власти сами виноваты в том, что жители Крыма предпочли стать частью России. Таким мнением поделился экс-начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк в интервью на YouTube-канале InterVizor.

Он заявил, что полуостров мог бы остаться в составе Украины, если бы Киев не допускал ошибок в отношении этого региона. В частности, он обвинил украинских чиновников в том, что они занимались строительством своих отелей и поместий вместо того, чтобы заняться реальными делами в Крыму.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц допустил закрепление российского статуса Донбасса и Крыма в соглашении по урегулированию ситуации на Украине.

Власти Крыма при этом говорили о готовности к отражению любых атак украинских диверсантов. Глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что в регионе проводятся учения подразделения территориальной обороны.