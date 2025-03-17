Власти Крыма заявили о готовности к отражению атак украинских диверсантов

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Крым готов к отражению любых атак диверсантов ВСУ, в регионе проводятся учения подразделения территориальной обороны. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, учения проводятся в условиях, приближенных к боевым. В рамках них отрабатываются взаимодействия между подразделениями, с военными и другими силовыми структурами.

"Наши бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов", – приводит РИА Новости слова Аксенова.

Он добавил, что для обеспечения безопасности Крыма, его жителей и стратегических объектов принимаются все необходимые меры.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил, что на Украине якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом военный упомянул поговорку "Бог любит троицу".

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал подобные заявления агонией и попыткой отвлечь внимание от проблем Киева.

В свою очередь, депутат Леонид Ивлев ответил Неижпапе русской поговоркой: "Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет".