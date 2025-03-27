Песков заявил об отсутствии дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США

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Точных дат по новому раунду переговоров делегаций РФ и США пока нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, диалог между странами будет в любом случае продолжаться. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в настоящее время советник американского лидера Майк Уолтц и помощник президента России Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте.

Переговоры между РФ и США состоялись 24 марта в Эр-Рияде. На встрече делегации обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Также американская сторона решила способствовать восстановлению доступа экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений РФ на мировой рынок. Помимо этого, Штаты окажут содействие снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам.

На переговорах делегации согласились работать над осуществлением договоренностей Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта. Также РФ и США приветствуют помощь третьих стран по поддержке реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. Стороны также приняли решение продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира.

Кроме того, после переговоров Кремль представил перечень объектов, подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме, согласованный российской и американской сторонами. В список внесены нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанций и дамбы гидроэлектростанций.