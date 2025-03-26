МО РФ: Киев делает все для срыва российско-американских договоренностей

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина, продолжая атаковать объекты гражданской энергетики России, стремится сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве рассказали о нескольких попытках ударов со стороны ВСУ, несмотря на публичное заявление украинского лидера Владимира Зеленского о принятии соглашений между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде 24 марта о прекращении атак на гражданскую инфраструктуру.

Например, на следующий день после встречи делегаций двух государств, 25 марта, украинский дрон нанес удар БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр – Курскэнерго" в Курской области. В результате произошло каскадное отключение нескольких подстанций, из-за чего более 4 тысяч потребителей в Хомутовском районе остались без электричества.

В ночь на 26-е число дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два ударных БПЛА ВСУ у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут. Целью этой атаки в Минобороны назвали наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Ближе к 04:45 по московскому времени этого же дня утра в Брянской области украинский БПЛА атаковал объект филиала ПАО "Россети Центр – Брянскэнерго", из-за чего произошло отключение высоковольтной линии 10 киловольт. Это привело к отключению электричества в Комаричском районе.

Делегации Украины и США провели переговоры в Эр-Рияде 23 марта. На следующий день там же прошла встреча представителей Москвы и Вашингтона, после чего Киев и Вашингтон вновь провели консультации.

По итогам этих встреч в Белом доме указали на необходимость реализации соглашения президента США Дональда Трампа и Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам. Кремль, в свою очередь, согласился работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и Трампа о запрете ударов на 30 дней с 18 марта.

Перечень объектов, подпадающих под запрет, включил в себя нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы, хранилища и насосные станции, а также инфраструктуру для производства и передачи электричества, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций. При нарушении соглашения стороны могут считать себя свободными от обязательств.