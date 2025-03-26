СК выявил новые факты гибели жителей Суджанского района Курской области от действий ВСУ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет России выявил новые факты гибели жителей Суджанского района Курской области от действий военнослужащих украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи изучили данные, которые передали местные жители, и установили, что в августе – сентябре прошлого года в селе Казачья Локня украинские военные убили не менее двух человек, укрывавшихся в своих домах.

"Кроме этого, в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье Суджанского района Курской области украинские боевики занимались мародерством, целенаправленно обстреливали из миномета улицы, размещали военную технику в частных жилых секторах, а также умышленно поджигали дома мирных жителей", – рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

В соответствии с полученной информацией Главное военное следственное управление (СУ) СК возбудило уголовное производство по части 3 статьи 205 и части 3 статьи 356.1 УК РФ ("Террористический акт", "Мародерство").

По словам Петренко, следователи установят конкретных украинских военных и привлекут их к ответственности за совершенные преступления.

СК ранее получил данные о расстрелах мирных жителей, которыми занимались солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже. По информации местных жителей, опрошенных в рамках уголовного дела, удалось установить, что украинские военные производили целенаправленные обстрелы жилых домов в городе. Это привело к тому, что некоторые здания оказались полностью разрушены.

