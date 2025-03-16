16 марта, 17:57Происшествия
СК возбудил дело о теракте по факту убийства ВСУ восьми мирных жителей Суджи
Фото: ТАСС/АР
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с убийством восьми мирных жителей в Суджанском районе Курской области, передает пресс-служба военных следственных органов СК РФ.
По данным следствия, преступление было совершено украинскими военнослужащими не позднее августа 2024 года, когда они незаконно вторглись на российскую территорию.
В ведомстве подчеркнули, что в рамках предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все участники вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
Ранее в Судже произошло еще одно преступление. Украинские войска 14 марта атаковали здание краеведческого музея, из-за чего, по предварительным данным, погибла сотрудница учреждения, которая в этот момент осматривала состояние здания.
Еще двое сотрудников учреждения получили различные травмы, их госпитализировали. Само здание музея было уничтожено.
В результате следователи возбудили уголовное дело о теракте и уничтожении объектов культурного наследия.
Минобороны РФ сообщило об освобождении города Суджа и населенных пунктов Меловой и Подол