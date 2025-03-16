СК возбудил дело о теракте по факту убийства ВСУ восьми мирных жителей Суджи

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с убийством восьми мирных жителей в Суджанском районе Курской области, передает пресс-служба военных следственных органов СК РФ.

По данным следствия, преступление было совершено украинскими военнослужащими не позднее августа 2024 года, когда они незаконно вторглись на российскую территорию.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все участники вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.

Ранее в Судже произошло еще одно преступление. Украинские войска 14 марта атаковали здание краеведческого музея, из-за чего, по предварительным данным, погибла сотрудница учреждения, которая в этот момент осматривала состояние здания.

Еще двое сотрудников учреждения получили различные травмы, их госпитализировали. Само здание музея было уничтожено.

В результате следователи возбудили уголовное дело о теракте и уничтожении объектов культурного наследия.