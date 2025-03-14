Посещение некоторых населенных пунктов курского приграничья ограничат с 15 марта

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В части населенных пунктов в приграничных районах Курской области с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение граждан, сообщается в телеграм-канале регионального операштаба.

Ограничение будет действовать в некоторых населенных пунктах Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Суджанского и Льговского районов. Жителей Курской области призвали не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, отметили в оперштабе.

Кроме того, население предупредили, что единовременные пособия в случае травм или гибели при нарушении запрета на посещение и перемещение предоставляться не будут. За нарушение ограничения также предусмотрена административная ответственность.

В начале марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении с Украины в Россию 33 жителей Курской области. По ее словам, вернуть россиян помогли Международный комитет Красного Креста и Белоруссия.

Между тем из Суджи вывезли 120 мирных жителей, которые находились под оккупацией ВСУ. Всем гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь. На местах также организовали оперативное восстановление утраченных документов.