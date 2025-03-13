Песков: освободительная операция в Курской области вошла в завершающую стадию

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Командование группировкой войск "Север" доложило Владимиру Путину о вхождении в завершающую стацию операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне глава государства провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой, впервые посетив регион с момента вторжения украинских военных в августе 2024 года. Во время своего визита Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Тот доложил, что армия России освободила более 86% от занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) площади в Курской области. По информации Герасимова, за последние несколько дней действия группировки войск "Курск" на всех направлениях позволили освободить 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории региона.

В свою очередь, российский лидер поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области. Кроме того, он поблагодарил военных России за недавние успехи в освобождении региона от украинских формирований.

Операции ВСУ на курском направлении, по мнению украинских военнослужащих, вероятно, близки к завершению. Им осталось "от нескольких недель до нескольких дней", писали СМИ.