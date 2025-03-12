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Операции ВСУ в Курской области, по мнению украинских военных, вероятно, близки к завершению. Им осталось "от нескольких недель до нескольких дней", сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на испанскую газету Pais.

"Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель", – говорится в сообщении.

По словам автора материала, на линии боевого соприкосновения появились обстоятельства, которые нельзя объяснить. Что там произошло, знают только высшее командование и командиры бригад, добавили журналисты.

При этом, как пишет радио КП со ссылкой на Forbes, самые боеспособные украинские бригады могли покинуть Курскую область и передислоцироваться на украинскую сторону границы. Украинский источник добавил, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения".

Ранее подразделения Вооруженных сил России освободили 5 населенных пунктов Курской области, в числе которых Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Вместе с тем общие потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области превысили 66 810 военных и 392 танка.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ бегут с оккупированных территорий Курской области как "ошпаренные". Площадь освобожденной территории измеряется десятками квадратных километров, сказал он.

