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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя активное наступление российской армии в Курской и Сумской областях, заявил, что пока нет никаких точных сроков по освобождению данной приграничной российской территории, занятой противником.

Однако, по его словам, Вооруженные силы России делают все возможное, чтобы оперативно очистить оккупированные территории от украинских военных.

"Мы не сомневаемся, что так и будет сделано", – отметил Песков, пожелав всем российским военнослужащим успехов.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В связи с этим в регионе введены режим ЧС федерального характера и режим КТО.

По последним данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала боев в Курской области потеряли свыше 66 тысяч человек и 389 танков. Кроме того, ВС России недавно удалось освободить три населенных пункта на курском направлении: Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу.

СМИ предполагают, что украинские военные могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. Журналисты обратили внимание, что после приостановки передачи Украине разведданных со стороны США российская армия добилась продвижения в этом регионе, а также усилила атаки на позиции ВСУ.

