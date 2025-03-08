Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает американское издание The New York Post (NYP).

Издание отмечает, что после приостановки передачи Украине разведданных со стороны США российская армия добилась продвижения в Курской области, а также усилила атаки на позиции ВСУ. По словам украинских военных, в ближайшие две недели Киев может отказаться от проведения операции в Курской области, "сославшись на ограниченный доступ в регион и из него".

Заместитель командира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской разведывательной бригады Александр Кабанов в беседе с NYP заявил, что захват Суджи стал демонстрацией силы и возможностей, но не принес долгосрочных преимуществ.

"Взятие Суджи – это достижение, определенная демонстрация силы и возможностей. Это действительно дало что-то в долгосрочной перспективе? Как мы видим – нет", – высказался военнослужащий ВСУ.

Ранее бойцы ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Никольский в Курской области. В результате боевых действий противник потерял более 240 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера. Также российскими войсками уничтожены восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов противника.

