Генерал-майор Алаудинов: ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области

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ВС России начали масштабное наступление по всем направлениям в Курской области. Об этом в телеграм-канале заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"Противник бросает позиции, покидает насиженные участки. Наши ребята двигаются вперед очень хорошо", – отметил военный.

Со слов Алаудинова, группировка "Север" 8 марта "оживила" каждое направление, где какое-либо из российских подразделений ни находилось.

Ранее СМИ писали, что ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. Журналисты указывали, что после приостановки передачи Украине разведданных со стороны США российская армия добилась продвижения в регионе, а также усилила атаки на позиции противника. В ближайшие две недели Киев может отказаться от проведения операции в Курской области, "сославшись на ограниченный доступ в регион и из него", рассказывали украинские военные.