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04 марта, 07:45

Политика

Российские войска уничтожили склад боеприпасов и позиции ВСУ на курском направлении

Российские войска уничтожили склад боеприпасов и позиции ВСУ на курском направлении

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Российские войска продолжают наступление на курском направлении. На подступах к Судже была уничтожена база украинских боеприпасов и позиции минометных расчетов. Авиация нанесла ракетный удар по личному составу противника. В результате боевых действий в Курской области ВСУ за сутки потеряли более 160 военных, а 12 человек сдались в плен.

В Запорожской области добровольческий отряд "БАРС-1" уничтожил пехотную группу ВСУ, укрывавшуюся в частном доме. В районе Красноармейска противник перебрасывает элитные войска, но их продолжают атаковать российские подразделения, в том числе с помощью беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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