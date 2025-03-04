Российские войска продолжают наступление на курском направлении. На подступах к Судже была уничтожена база украинских боеприпасов и позиции минометных расчетов. Авиация нанесла ракетный удар по личному составу противника. В результате боевых действий в Курской области ВСУ за сутки потеряли более 160 военных, а 12 человек сдались в плен.

В Запорожской области добровольческий отряд "БАРС-1" уничтожил пехотную группу ВСУ, укрывавшуюся в частном доме. В районе Красноармейска противник перебрасывает элитные войска, но их продолжают атаковать российские подразделения, в том числе с помощью беспилотников.

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