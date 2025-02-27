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27 февраля, 11:15

Политика

Верховный суд США оставил без изменений решение Трампа о приостановке зарубежной помощи

Верховный суд США оставил без изменений решение Трампа о приостановке зарубежной помощи

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Верховный суд США временно оставил в силе решение президента страны Дональда Трампа о приостановке зарубежной помощи, которое ввели на 90 дней. Однако исключения составило военное финансирование Египта и Израиля.

Между тем Трамп заявил, что Украина может забыть о членстве в НАТО, а Европа должна готовиться к 25-процентных пошлинам США на товары из Евросоюза, включая автомобили. В ответ Еврокомиссия пообещала ввести немедленные и твердые меры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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