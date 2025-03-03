Глава дипломатии ЕС Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с РФ

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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас пожаловалась на то, что поведение властей США изменилось после встречи с российскими чиновниками. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CBS.

Каллас напомнила, что ранее Брюссель совместно с Вашингтоном составил проект резолюции о поддержке Украины. Но после одной из встреч с представителями Москвы "что-то случилось", посетовала чиновница. Она также высказалась, что среди стран блока все труднее поддерживать общее мнение по поводу ввода антироссийских санкций.

Каллас имеет ввиду антироссийскую резолюцию по Украине, которая была принята 24 февраля Генеральной ассамблеей ООН. За документ проголосовали 93 страны, еще 65 воздержались, но 18 государств, включая США, Израиль, РФ и Венгрию, высказались против.



Позже, 27 февраля, между делегациями РФ и США состоялись очередные переговоры. В этот раз стороны обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий.



Следующий раунд переговоров между Россией и США может пройти в ближайшее время в одной из стран Персидского залива, сообщалось в СМИ. По словам Владимира Путина, первые контакты с администрацией Штатов вселяют определенные надежды. В частности, Москва увидела встречный настрой Вашингтона в контексте восстановления межгосударственных отношений.

